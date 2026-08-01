Un ataque ruso con misiles contra Kiev provoca al menos nueve muertos y 30 heridos

"Nueve personas murieron en la capital como resultado de un ataque enemigo," escribió en Telegram el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschkó, que señaló que 17 personas han tenido que ser hospitalizadas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó más tarde las cifras en redes sociales y anunció que durante la noche el enemigo ha lanzado un total de 35 misiles contra Ucrania, entre ellos 27 de tipo balístico, así como 185 drones.

"Kiev era el objetivo principal, pero los ataques también golpearon las regiones de Dnipró, Sumi, Járkov y Poltava", afirmó el presidente, que lamentó que la carencia de proyectiles interceptores para sistemas Patriot sólo ha permitido a las defensas ucranianas interceptar uno de ellos.

"Es esta escasez de interceptores de misiles balísticos la que alienta a Rusia a lanzar estos ataques que se cobran vidas humanas. Es crucial que los aliados oigan que estas capacidades hacen falta aquí y ahora, no en algún lugar en arsenales para escenarios hipotéticos", reiteró.

La policía, por su parte, afirmó en sus redes sociales que se trató de un ataque combinado con misiles balísticos y drones, que causó daños en bloques de viviendas y edificios no residenciales, incluido un centro educativo.

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Los daños se registraron en los distritos kievitas de Darnitski, Holosiivski, Dniprovski, Pecherski, Sviatoshinski, Solomianski y Shevchenkovski, y de acuerdo con Zelenski, también sufrió desperfectos la Embajada de Lituania.

Uno de los muertos era un agente de policía que estaba de servicio, agregaron las fuerzas de seguridad, que matizaron que se trata de informaciones preliminares, pues los servicios de emergencia todavía están desplegados atendiendo víctimas.

"Hay equipos de investigación, especialistas de desactivación de explosivos, rescatistas, sanitarios y psicólogos trabajando en los lugares de los impactos y donde cayeron los fragmentos", dijo la policía.

Por su parte, los Servicios de Emergencia del Estado de Ucrania confirmaron las cifras de víctimas mortales y heridos y detallaron que ya habían rescatado a 105 personas.