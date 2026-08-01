Un gran incendio se desata en depósitos de combustible en el norte de Irak

La fuente explicó que aún se desconocen las causas del incendio y confirmó que las autoridades de seguridad han iniciado una investigación.

Asimismo, añadió que hasta el momento no se han reportado víctimas, pero prevé que "las pérdidas materiales sean considerables", sin dar más detalles.

Mientras, equipos de Defensa Civil iraquí están trabajando para controlar el incendio y llegaron los refuerzos del cuerpo de bomberos a la zona afectada para controlar el fuego.

La agencia oficial de noticias iraquí, INA, informó que el incendio se produjo, en concreto, "en el distrito de Shamamak, a unos 35 kilómetros al sur de la ciudad de Erbil".

Medios kurdoiraquíes aseguraron que se trata de un "incendio de grandes proporciones en un depósito de combustible ubicado en la carretera principal que conecta Erbil y Makhmur", también en el norte del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La causa principal del incendio se atribuyó a la presencia de grandes cantidades de disolvente altamente inflamable en el interior del depósito, por tanto, el incendio fue "accidental", afirmaron los medios citando a fuentes de seguridad.

Además, aseguraron que la carretera "fue cerrada temporalmente" para proteger a los conductores, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia.