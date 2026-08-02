Asesinan a tres indígenas colombianos en una nueva masacre perpetrada en Colombia

"Condenamos la masacre en la que asesinaron a Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador mayor del Resguardo (territorio colectivo indígena reconocido por el Estado) Kwe'sx Yu Kiwe, líder del Pueblo Nasa y defensor de derechos humanos; Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, (...) y Hamilton Daniel Dagua, integrante del Pueblo Nasa y comunero de este resguardo", señaló la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en X.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), unos hombres armados llegaron al lugar donde estaban las víctimas "y dispararon de manera indiscriminada contra los presentes".

"Julián Mauricio Gutiérrez Grajales fue trasladado a un centro asistencial, donde horas más tarde falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas", agregó esta organización.

Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta el año pasado en la que señaló que Florida es "un escenario de riesgo por la presencia y disputa entre actores armados ilegales", lo que ha provocado "homicidios, amenazas y extorsiones, afectando especialmente a las autoridades y la guardia indígena Nasa".

En la zona operan el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC, y otros grupos armados locales.