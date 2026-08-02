Autoridades de Perú suspenden a la aerolínea Aerodiana tras accidente con 13 fallecidos

La medida permanecerá vigente hasta que concluyan las investigaciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones, procedimientos y condiciones establecidos en la normativa aeronáutica aplicable, indicó el ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en un comunicado.

La DGAC se encuentra enfocada en determinar si la empresa operadora cumplió con la normativa vigente, mientras que la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA) investiga las causas y circunstancias del siniestro, precisó el ministerio peruano.

El accidente se produjo hacia las 13:00 hora local (18:00 GMT) del sábado a dos kilómetros aproximadamente del aeródromo de Nazca, después de que la avioneta de Aerodiana despegara en torno al mediodía del aeropuerto de Pisco, en la región de Ica, con el objetivo de sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nazca.

En un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones explicó que, cuando la nave, una Cessna Gran Caravan C-208 con capacidad para 12 pasajeros, sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca, tras lo cual se perdió todo contacto radial.

Actualmente, tres inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad de la DGAC realizan en la zona las verificaciones técnicas y documentales correspondientes.

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Asimismo, dos investigadores de la CIAA vienen efectuando la recopilación de evidencias, entrevistas, registros y demás información necesaria para el desarrollo de la investigación, agregó el comunicado.

La CIAA verificará la posibilidad de localizar y recuperar la tarjeta de almacenamiento instalada en la aeronave, que es un dispositivo que podría contener registros relacionados con su operación y posición.

Por otro lado, el ministerio de Transportes precisó que el aeropuerto de Pisco, de donde despegó la avioneta con los turistas para sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nazca, sigue en funcionamiento debido a su condición de terminal aéreo alterno al aeropuerto Jorge Chávez, que sirve a Lima y Callao.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) informó que los sistemas de comunicaciones tierra-aire del aeródromo de Nazca se mantuvieron operativos durante el desarrollo del evento, sin registrarse interrupciones en las frecuencias aeronáuticas.

Asimismo, se confirmó que existen grabaciones de las comunicaciones vinculadas al accidente, registradas mediante el sistema remoto de CORPAC, las cuales se encuentran disponibles para ser entregadas a las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, dijo a los periodistas, desde el lugar del accidente, que "hubo una llamada desde la nave para indicar que tenía problemas mecánicos", lo cual ahora está en plena investigación por la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos.

Valencia explicó que esa comisión está evaluando la trayectoria de la nave, que transportaba a turistas de España, Italia y Alemania, además de dos tripulantes peruanos, y la evidencia mecánica de los restos para contrarrestar las comunicaciones con la torre de control.