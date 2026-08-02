Autoridades detienen al coautor del feminicidio de una creadora de contenido en México

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó este domingo que obtuvo una orden de aprehensión contra el sospechoso y una orden de cateo para un inmueble de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, como parte de las investigaciones para esclarecer el crimen.

Iván Martín ‘N’ fue capturado el sábado 1 de agosto en un operativo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, en coordinación con el Ejército mexicano y la Guardia Nacional.

Según la investigación, para la agresión de la ‘influencer’ mexicana se utilizaron dos vehículos, una motocicleta y un automóvil blanco, empleado para auxiliar la huida de los implicados, una ruta que las autoridades reconstruyeron mediante cámaras del sistema C5 y videograbaciones particulares.

“Iván Martín ‘N’ fue aprehendido debido a su posible participación previa, durante y posterior al ataque que privó de la vida a la víctima”, detalló la Fiscalía en su nota informativa.

Durante el cateo, realizado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, las autoridades localizaron dos armas de fuego, una calibre .40 y otra de 9 milímetros, además de teléfonos celulares e identificaciones, indicios que quedaron incorporados a la investigación.

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La captura ocurre a días de la aprehensión de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘R1’, identificado por autoridades federales como líder de ‘Los Rs’, una facción del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al narcotráfico, las extorsiones y el tráfico de armas en Jalisco y Michoacán.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló tras esa detención que el hijo del ‘R1’ mantuvo una relación sentimental con Márquez, la había amenazado y que la investigación apunta a que pidió a su padre ordenar el feminicidio.

El funcionario añadió que permanece libre y es buscado como el autor de su feminicidio el 13 de mayo de 2025.

La caída del ‘R1’ también permitió avanzar en la investigación por el asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, en la que las autoridades atribuyen a Álvarez Ayala una probable responsabilidad como autor intelectual.

La Fiscalía de Jalisco indicó que continuará las labores de campo y gabinete para esclarecer totalmente el feminicidio y detener a las demás personas supuestamente involucradas.