De la Espriella sobre su investidura en Cali: será una nueva forma de entender a Colombia

"Por primera vez en nuestra historia republicana, un presidente de la República tomará posesión de su cargo fuera de Bogotá. Ese hecho histórico ocurrirá en Santiago de Cali y representa el primer paso de una política de descentralización que llevará al Estado a las regiones", manifestó esta noche en un mensaje al país por sus redes sociales.

Según De la Espriella, al celebrar su investidura en Cali, empezará también "a retomar la soberanía" en materia de seguridad ciudadana que, en su opinión, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, "entregó a los narcoterroristas en vastas zonas de todo el país".

El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la semana pasada su traslado a Cali para asistir a la investidura de De la Espriella, que optó por esa ciudad porque el suroeste del país ha sido golpeado durante décadas por la violencia guerrillera y el narcotráfico y porque quiere desde el inicio de su Gobierno dar un respaldo a las Fuerzas Militares y a la Policía.

"El suroccidente, así como el Catatumbo (noreste), van a ser por fin recuperados. Yo no tomé, queridos compatriotas, esta decisión solo por simbolismo y como un homenaje a las regiones que han caído en manos de la delincuencia, también lo hice porque creo firmemente que las grandes decisiones del país también deben traducirse en oportunidades para las ciudades y para su gente", agregó esta noche.

De la Espriella añadió que un primer resultado de esa decisión son los ingresos económicos que dejará para Cali su investidura por la llegada de aproximadamente 6.000 visitantes, entre los que van a estar "jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, autoridades, empresarios de todo el mundo, medios de comunicación e invitados especiales".

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La investidura de De la Espriella se hará en la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali y más de 11.000 miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía se encargarán de la seguridad de los asistentes.