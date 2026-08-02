Delcy Rodríguez pide al país ahorrar luz y agua por el fenómeno climático "Superniño"

En una reunión con autoridades, transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria dijo que pdiió "planes específicos" para afrontar el incremento de las temperaturas y la reducción de las fuentes hídricas, entre ellos incorporar 4.800 MW a la generación termoeléctrica.

Estos megavatios se van a sumar a los que se incorporarán gracias a los contratos firmados con empresas como la norteamericana General Electric (GE) Vernova y la estadounidense-argentina IMPSA, según Rodríguez.

"Estamos actuando para tener en las próximas semanas mecanismos de generación eléctrica adicionales en nuestro país para prepararnos, son acciones preventivas", dijo.

La líder chavista, con casi siete meses en el poder, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero, ordenó a su equipo económico trabajar con la agroindustria en un plan para preservar la producción de alimentos.

Además, hizo un llamado a los venezolanos a aplicar el que consideró "quizás el plan más importante", el de ahorrar energía eléctrica y agua.

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"Vamos a prepararnos, es la etapa de la preparación, y yo pido que Venezuela esté preparada, (...) vamos a unirnos para cuidar a la naturaleza, (...) para que el consumo tanto de energía eléctrica como de agua sea racional", dijo.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

Rodríguez también señaló este domingo que el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio afectó al sistema eléctrico, con daños en torres, líneas de transmisión y en la planta termoeléctrica Termocarabobo, en el norte del país, que generaba 600 megavatios.

En ese sentido, indicó que lograron restituir 300 MW de esos 600 y que en las próximas semanas avanzarán hacia una "recuperación plena".

El viernes, Rodríguez se reunió con las autoridades del área para evaluar el estado del sector y "coordinar soluciones inmediatas ante las complejidades generadas" por los recientes sismos, informó entonces el equipo de prensa de la mandataria.

El Gobierno creó este año una comisión que se encargará de la selección de contratistas en el sector eléctrico, mientras que el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico para propiciar las inversiones privadas.