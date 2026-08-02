El Nikkei cae un 2,38 % a la apertura tras confirmarse la intervención cambiaria del yen

Transcurrida la primera hora de negociación, el indicador, que agrupa los 225 títulos más representativos del mercado japonés, perdía 1.534,5 puntos, hasta los 62.827,52 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, registraba una caída del 2,65 %, o 105,94 puntos, hasta las 3.897,36 unidades.

La tendencia a la baja del parqué tokiota sigue a la confirmación esta mañana de la ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, de que Tokio y Washington actuaron de forma coordinada para frenar el declive del yen, que cotizaba en mínimos de casi 40 años antes de la primera acción de este tipo desde 1998.

La moneda japonesa se situaba a las 10:00 hora local (1:00 GMT) en 156,23 unidades por dólar, su nivel más bajo en casi tres meses, en medio de la advertencia de la titular de Finanzas de que Japón no dudará en realizar nuevas intervenciones coordinadas.

En el sector del automóvil, el fabricante de vehículos Toyota retrocedía un 5,41 % y su rival Honda un 4,95 %, debido a la preocupación de los inversores orientados a la exportación sobre el impacto en los resultados de grandes corporaciones automotrices y electrónicas por las intervenciones cambiarias.

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El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony caía un 5,68 %, mientras que Fast Retailing, matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, descendía un 2,25 %.

La empresa de robótica e inteligencia artificial Fanuc se desplomaba un 18,22 %, mientras que el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado con fuerza por la IA, bajaba un 0,15 %.

Entre las compañías de semiconductores, Advantest retrocedía un 2,43 %, Disco sumaba un 2,68 %, y Tokyo Electron bajaba un 2,03 %.

El principal banco japonés, MUFG, restaba por su parte un 3,56 %.