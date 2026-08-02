Michelle Bolsonaro, anunciada como candidata al Senado por el partido de su esposo Jair

Michelle Bolsonaro no pudo asistir al lanzamiento de su candidatura, en Brasilia, porque en las últimas horas se sometió a un "bloqueo anestésico de nervios craneales" en un hospital de la capital con la intención de aplacar unos persistentes dolores de cabeza.

La ahora aspirante a la Cámara Alta ingresó la noche del sábado a la clínica privada DF Star de Brasilia con un cuadro de cefalea resistente a la medicación oral, de acuerdo con el boletín divulgado por el hospital.

Allí, pasó por un paquete de exámenes y, acto seguido, se sometió al procedimiento, con resultado "satisfactorio".

Michelle Bolsonaro recibió el alta este mismo domingo, aunque finalmente no asistió a la convención del PL en Brasilia, donde fue confirmada su candidatura al Senado.

La esposa del capitán retirado del Ejército está en los primeros pasos de su carrera política.

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En febrero de 2023, la ex primera dama fue nombrada presidenta de la división femenina del PL, cargo que dejó en junio pasado tras una serie de desavenencias con el hijo mayor del expresidente ultraderechista, el senador Flávio Bolsonaro.

Flávio será el abanderado del PL en las elecciones presidenciales de octubre, ya que su padre está inhabilitado y en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, luego de perder las elecciones de 2022.

En la ceremonia de este domingo, el senador le deseó a su madrastra una pronta recuperación.

"Dentro de poco volverá, firme y fuerte, para ayudarnos a recuperar este Brasil", dijo el primogénito de Jair.

Michelle Bolsonaro es considerada una figura clave para atraer el electorado femenino. Es evangélica practicante y tuvo una importante participación en la frustrada campaña electoral de 2022 de su marido, en la que sirvió de puente con las iglesias neopentecostales, de creciente influencia en Brasil.

Desde la posición de primera dama, entre 2019 y 2022, Michelle Bolsonaro se volcó con la promoción de la lengua de signos y la inclusión de las personas sordas, además de coordinar campañas de voluntariado dirigidas a la atención de niños de comunidades pobres.