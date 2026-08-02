Miles de evacuados e infraestructuras destruidas en estado Washington por incendios

Aunque se ha hecho pública este domingo la destrucción de infraestructuras, aún no ha trascendido cuáles de ellas son viviendas u otra clase de edificios o dependencias.

Miles de familias han sido evacuadas y los cortes de energía generalizados han dejado a miles de residentes sin electricidad.

Los bomberos trabajan para controlar los incendios y van a ser reforzados por equipos de fuera de la zona que se sumarán a las labores de extinción.

Aunque las condiciones meteorológicas son mejores este domingo, el peligro de incendios sigue siendo elevado y se espera que empeoren tanto la calidad del aire como la del humo.

El noroeste del Pacífico se enfrenta a su peor temporada de incendios en más de treinta años, ya que se da una combinación de condiciones como la sequía récord, una baja humedad e intensas ráfagas de viento.