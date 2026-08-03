Austria pide avanzar en la creación de centros de inmigrantes fuera de la UE

Así lo dejó claro el ministro del Interior austríaco, el conservador Gerhard Karner, en un comunicado publicado este lunes con motivo de su participación mañana, martes, en una teleconferencia con sus homólogos de la UE, convocada para tratar la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos la semana pasada.

Tras recordar que las posibilidades legales para instalar centros de acogida de migrantes extracomunitarios "se crearon en el pacto de asilo", Karner considera que ha llegado el momento de ejecutar tales planes.

"Ahora las palabras deben dar paso a los hechos y los procedimientos de asilo fuera de la UE deben implementarse concretamente. El objetivo: evitar imágenes como las que han dado la vuelta al mundo desde Ceuta en los últimos días y prevenir muertes en el mar", declaró el ministro.

Desde principios de este año, Austria trabaja junto a otros socios comunitarios, como Alemania, Países Bajos, Grecia y Dinamarca, para conseguir instalar en terceros países centros para recluir a inmigrantes y refugiados mientras esperan su deportación o el resultado del trámite de su solicitud de asilo.

La visión del Ministerio del Interior austríaco es que "los procedimientos de asilo en países fuera de Europa destruyen las narrativas de los traficantes de personas, así como la difusión de información falsa que desencadena o amplifica los movimientos de migración ilegal".

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"En particular, la narrativa 'te llevamos a Europa y te puedes quedar allí, con o sin estatus de protección' se vería desbaratada de forma sostenible. Escenas e imágenes como las vistas la semana pasada en el enclave español pueden evitarse de manera duradera enviando señales claras a las mafias del tráfico de personas", indicó.