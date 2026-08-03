BID aprueba estrategia para Uruguay por 5.000 millones de dólares hasta 2030

Así lo anunció en conferencia de prensa, tras reunirse con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, al que le comunicó que el financiamiento estará destinado a áreas de "apoyo a la innovación y competitividad, seguridad y bienestar y movilidad y servicios básicos".

La estimativa inicial era de 4.200 millones, según dijo Goldfajn, que señaló que esta suba tiene que ver con el optimismo que tiene el BID de lo que se puede lograr en Uruguay. Prueba de esto son los 1.650 millones destinados para este 2026, "que es más que el triple de 2025", apuntó.

En cuanto al uso que se le dará a este dinero, Goldfajn adelantó que "hay negociaciones para un nuevo programa de apoyo para preparar la implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea", el cual "será parte de un plan total de desarrollo productivo del país de 400 millones".

"Creemos que Uruguay es el candidato ideal donde la innovación y la competitividad puede generar un crecimiento mayor", insistió el presidente del BID.

En lo que refiere al área de seguridad, comunicó que este mismo lunes firmó con el Ministerio del Interior un proyecto de seguridad de 25 millones de dólares, que forma parte de una línea de crédito de 200 millones que tiene el objetivo de "mejorar el sistema penitenciario, fortalecer la Policía Nacional y apoyar la capacitación policial para investigación y análisis criminales".

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En tercer lugar, el presidente del BID señaló que se trabaja en áreas que incluyen la operación de infraestructuras de transporte, la ampliación de la vivienda, la seguridad hídrica y la energética, y proyectos sociales enfocados en reducir la pobreza y mejorar la educación.

En el marco de la visita de Goldfajn también se dio un cambio de autoridades y Miguel Porrúa asumió como el nuevo representante del Grupo BID en Uruguay.