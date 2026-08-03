Campesinos protestan por embalse del canal interoceánico y cierre de cementerios

La caminata convocada por la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses, partió desde la céntrica Plaza 5 de Mayo hasta la CSJ, donde los campesinos y sus asesores presentaron un recurso legal contra el decreto que establece un "plazo máximo" para las inhumaciones en 8 cementerios ubicados dentro el área del proyecto de construcción de los reservorios, considerado de interés público.

Los manifestantes portaban antorchas, así como también plátanos, piñas, mangos, limones, entre otros productos de los que cultivan en sus tierras y que dejaron en las escalinatas de la Corte Suprema en señal de la protesta.

"Hoy vamos a presentar a la Corte un amparo contra ese decreto. Tiene que derogarse. Esto no puede continuar", declaró a EFE el vicepresidente de la Coordinadora Campesina contra los Embalses, José Florentino Chirú, y agregó que espera que el Supremo panameño actúe "con justicia"

El recurso presentado "es una acción contenciosa administrativa de nulidad", que busca que el decreto sea declarado "nulo por ilegal", señaló a EFE el abogado Santander Tristán Donoso, uno de los asesores de la Coordinadora Campesina.

Tristán recordó que ya han presentado dos demandas de inconstitucionalidad contra la construcción del reservorio de Río Indio, y que la Corte "no admitió los dos recursos".

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Dijo que han elevado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que "emita medidas cautelares a favor de la población campesina".

Un decreto ejecutivo, vigente desde el pasado 21 de julio, estableció que a partir de este 30 de julio no puede seguir usándose el cementerio de El Limón. Los nuevos entierros deberán hacerse en el cercano camposanto de Los Cedros, ubicado en la provincia caribeña de Colón.

También estableció que hasta el 15 de enero de 2027 podrán utilizarse los cementerios de Las Quebradas, Boca de Uracillo, Palma Real, Los Cajoncitos, San Cristóbal, Tres Hermanas y Los Uveros, todos ubicados dentro del área del proyecto del lago.

Los ocho cementerios están dentro del área de desarrollo del proyecto de Río Indio, declarado por el Estado de interés público, un embalse que garantizará el abastecimiento del Canal de Panamá - el único de agua dulce en el mundo - por los próximos 50 años, así como de la mitad de la población de este país de poco más de 4 millones de habitantes.

Desde hace años la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) impulsa la construcción de este embalse, una iniciativa de 1.500 millones de dólares.

El proyecto afecta a unas 500 familias que suman unas 2.000 personas que se dedican, en su mayoría, a la agricultura familiar y ganadería extensiva, y que habitan en 38 comunidades del área donde se ubicará el nuevo embalse.

"Hemos podido hablar con más del 70 % de familia que tienen que ser reasentadas, acordar con ellos un marco de compensación que fue trabajado en conjunto a través de más de 200 reuniones en nueve meses", declaró en julio pasado la subadministradora de Canal de Panamá y administradora designada, Ilya Espino de Marotta, al tiempo que resaltó la "urgente" necesidad del proyecto ante la variabilidad climática.

La reubicación de las familias afectadas, un plan que incluye dotarles de vivienda, vías de comunicación y mantener sus fuentes de vida, sostiene la administración del paso navegable.

Río Indio será el tercer lago que alimente al Canal de Panamá, que une el Atlántico y el Pacífico y por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial.