China ampliará su red de insumos agrícolas para "garantizar la seguridad alimentaria"

El proyecto forma parte del plan de desarrollo para 2026-2030 de la Federación Nacional China de Cooperativas de Suministro y Comercialización, principal canal estatal de distribución de insumos agrícolas, informó este lunes el portal China Food Safety.

El documento prevé crear o modernizar unos 100 almacenes estratégicos nacionales y cerca de 1.000 centros de distribución, integrados en una red compuesta por seis corredores horizontales, siete verticales y dos ejes costeros.

El plan incluye asimismo la creación o mejora de 1.000 centros estandarizados de servicios agrícolas en cinco años y la ampliación de las labores de arado, siembra, protección de cultivos y cosecha, con el fin de establecer una red de provisión "eficiente y fluida".

Esas instalaciones ofrecerán servicios de secado y almacenamiento para reducir las pérdidas tras la cosecha, mientras que China prevé añadir este año unas 700.000 toneladas de capacidad para guardar cereales.

La seguridad alimentaria es una prioridad reiterada del Gobierno chino, que aboga por la autosuficiencia basada en la producción nacional y por moderar las importaciones de grano.

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China alberga aproximadamente al 18 % de la población mundial, pero dispone de menos del 9 % de la tierra cultivable del planeta.

El presidente chino, Xi Jinping, advirtió en 2023 de que, aunque "1.400 millones de chinos comen bien", el país no debe "relajarse en la cuestión alimentaria" ni depender únicamente del mercado internacional para garantizar el abastecimiento.