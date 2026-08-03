Condenan a entrenador colombiano a 30 años de cárcel por abuso sexual de siete menores

Desde 2014, las víctimas, de entre quince y diecisiete años, fueron sometidas a "múltiples vejámenes de carácter sexual" por parte del antiguo técnico de la Liga de Atletismo de Santander, quien aprovechaba su condición de vulnerabilidad para abusar psicológica y verbalmente de ellas, detalló la Fiscalía en un comunicado.
Las menores, agregó la información, fueron blanco de expresiones humillantes y descalificadoras por parte de Vega, agresiones que les causaron graves problemas psicológicos.
En total fueron treinta denuncias de menores en 2021 las que impulsaron a la Fiscalía General de la Nación a investigar el caso, que concluyó con una condena en prisión para el formador.
El hombre fue hallado responsable de los delitos de acceso carnal violento y de acto sexual violento.
La Fiscalía remarca que el abusador cometió los delitos cuando las deportistas se encontraban en plena etapa de formación deportiva, "con la expectativa de alcanzar reconocimiento a nivel nacional e internacional".
Aunque la sentencia es todavía apelable, el ente público demostró también que el preparador aprovechaba la condición de vulnerabilidad de la mayoría de las adolescentes para abusar psicológica y verbalmente de ellas, y se valió de su condición de formador y cuidador para intimidarlas y evitar que denunciaran los hechos ocurridos.