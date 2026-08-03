Condenan a prisión a tres exdiputados en Guatemala por tráfico de influencias

Los exlegisladores declarados culpables son Aracely Chavarría Cabrera, Ronald Arango Ordóñez y Humberto Sosa Mendoza por acusaciones de corrupción entre 2012 y 2014, mientras formaban parte del Congreso, en un caso denominado "Asalto al Ministerio de Salud".

La decisión estuvo a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo D del Organismo Judicial guatemalteco, que condenó a siete años de prisión inconmutables a Chavarría y a seis años a Arango.

Por su parte, Sosa fue sentenciado a tres años de prisión conmutables, por lo que podrá pagar una multa para evitar ir a la cárcel, como establece la ley guatemalteca en penas de menos de cinco años detrás de las rejas.

El caso fue destapado en 2019 por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) establecida en el país centroamericano para derribar las mafias dentro del Estado.

Dicha comisión fue expulsada del país por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020), después de que varios miembros de su familia fueran acusados por corrupción.

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De acuerdo a las investigaciones de los fiscales extranjeros de la entidad en el caso "Asalto al Ministerio de Salud", alrededor de 120 personas, entre diputados y miembros de dicha cartera, cooptaron la entidad para hacer contrataciones de personal y de proveedores para beneficios personales.

La cooptación del ministerio tuvo lugar durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), quien tuvo que renunciar a su cargo en 2015 por diversas investigaciones de corrupción en su contra.

A los tres exlegisladores se les encontró culpables de al menos once contrataciones por su influencia en el Ministerio de Salud, en algunos de los casos con "plazas fantasmas", es decir puestos laborales donde los trabajadores no se presentaban pero sí percibían salarios.

Arango Ordóñez y Sosa Mendoza fueron diputados en dos períodos distintos entre 2010 y 2020 con los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (de la exprimera dama Sandra Torres) y del Partido Patriota (de Pérez Molina), respectivamente, mientras que Aracely Chavarría también fue parte del Congreso con el Partido Patriota.