Costa considera "inaceptables" las palabras de Rajoy sobre la selección francesa de fútbol

"El presidente coincide en que tales declaraciones son inaceptables y no deberían tener cabida en un discurso público respetuoso", se lee en una carta firmada por el jefe de gabinete de Costa, Pedro Lourtie, en respuesta a una carta enviada por la eurodiputada del BNG Ana Miranda Gallego y otros 22 parlamentarios que la gallega publicó este lunes en sus redes sociales.

Rajoy escribió una columna publicada en El Debate antes de la semifinal España-Francia en el reciente Mundial de Fútbol, que desató la reacción del Ejecutivo francés, que le acusó de racista y consideró sus afirmaciones inaceptables.

Igualmente, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sostuvo que Rajoy "avergüenza" a España con declaraciones "xenófobas".

"Quiero asegurarles que se le han transmitido sus preocupaciones respecto al carácter xenófobo y racista de estas declaraciones y que las ha tomado buena nota de ellas", dijo Lourtie en la carta de respuesta, fechada el pasado 30 de julio.

Este lunes, Miranda señaló que no pueden "aceptar ni el racismo ni la xenofobia en el discurso público" en un momento en el que la UE "se enfrenta a un aumento de las actitudes xenófobas hacia la inmigración, como acaba de ocurrir en la reacción de 22 Estados miembros tras el cruce de la frontera de Ceuta por parte de miles de personas".

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La eurodiputada gallega insistió en un comunicado que el discurso de Rajoy "violaría principios democráticos básicos como la dignidad, la igualdad y la no discriminación, consagrados en el artículo 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 21 de su Carta de los Derechos Fundamentales".

Miranda reiteró "su solidaridad con los jugadores de la selección francesa de fútbol, con todos los ciudadanos de la República Francesa y con las mujeres y los hombres de ascendencia europea que siguen sufriendo discriminación y cuya identidad nacional se pone en duda por su origen étnico o racial".