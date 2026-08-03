Cuatro heridos en un ataque con dron a un buque turco ante un puerto ruso en el mar Negro

El buque, un transbordador de camiones, hacía la ruta desde el puerto de Samsún, en la costa norte de Turquía, hasta el de Novorosíisk, para transportar fruta y verdura fresca a Rusia, señaló la citada cadena.

El impacto de un dron, de cuyo origen no se ha informado, sobre las 13:31 GMT provocó un incendio a bordo y causó heridas a cuatro marineros, tres de ellos turcos, cuando el buque se hallaba a unas 30 millas náuticas (55 kilómetros) del puerto de Novorosíisk, indicó NTV.

La cadena publicó imágenes en las que se ve a marineros con mangueras tratando de apagar el incendio en cubierta y en el castillo.

Según datos de programas de seguimiento marítimo, el Nadezhda, un ro-ro de 118 metros de eslora abanderado en Camerún y propiedad de una empresa radicada en Samsún, salió de ese puerto turco en la madrugada de ayer y sobre las 15:00 GMT de hoy se hallaba a apenas diez millas (18 kilómetros) de las costas rusas, cerca de Novorosíisk.

En las últimas semanas, tanto Moscú como Kiev han intensificado los ataques con drones contra cargueros civiles que se dirigen a los puertos del mar Negro, lo que ha causado la muerte de una docena de marineros en estos incidentes durante el mes de julio.