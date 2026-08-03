Dinamarca centrará presidencia del Consejo de Seguridad en hambre, Ucrania y comicios ONU

Dinamarca tomó el relevo de República Democrática del Congo, que presidió el organismo durante el mes de julio, en el que, entre otras cosas, avanzó el proceso para elegir al nuevo secretario general de la ONU.

Sobre este asunto, Markus apuntó que el próximo sondeo informal del Consejo de Seguridad sobre los candidatos a suceder a António Guterres, conocido como 'straw poll', tendrá lugar el 21 de agosto, aunque la fecha podría variar en función de los trabajos del órgano.

En la primera consulta, celebrada el 30 de julio, los miembros apostaron más por la costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi, aunque no hubo consenso, según revelaron fuentes diplomáticas a EFE.

Antes del próximo sondeo, la presidencia danesa ha programado dos debates de alto nivel que tendrán lugar durante su presidencia.

Uno de ellos se centrará en la inseguridad alimentaria como consecuencia de los conflictos en el mundo. Estará presidido por el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y se celebrará el 25 de agosto.

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La embajadora danesa explicó que el hambre suele aparecer allí donde estallan los conflictos e invitó a los Estados miembros a debatir cómo el organismo puede contribuir de forma más eficaz a prevenirla, en un contexto en el que esta cuestión cobra cada vez mayor relevancia, entre otros motivos por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Antes, el debate previsto para el 19 de agosto tratará sobre la agenda de trabajo del Consejo de Seguridad. Con esta reunión anual, Dinamarca desea contribuir a fomentar un órgano "más eficaz, transparente e inclusivo".

Aunque la embajadora dejó la puerta abierta a que se convoquen otras reuniones extraordinarias durante el mes de agosto por la situación global, Dinamarca priorizará Sudán y Ucrania, donde, a su juicio, "la intervención del Consejo sigue siendo especialmente urgente".

"Mantendremos firmemente en la agenda del Consejo las consecuencias de la agresión de Rusia", aseveró.

En la agenda también hay reuniones programadas sobre Oriente Medio, Corea del Norte y la lucha contra el terrorismo.

"Dinamarca asume la presidencia del Consejo de Seguridad en un momento de profunda incertidumbre para la paz y la seguridad internacionales. Vemos que los conflictos se intensifican. Vemos que la crisis humanitaria se agrava. Las tensiones geopolíticas van en aumento y las soluciones políticas parecen inalcanzables en muchas regiones del mundo", afirmó.

En este sentido, lamentó que temen una mayor escalada en muchos de los conflictos sobre los que el Consejo lleva ya tiempo debatiendo.