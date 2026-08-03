Diputado Capriles critica el llamado de Delcy Rodríguez a ahorrar agua y electricidad

"La pregunta es: ¿ahora qué le espera a Venezuela? ¿Cuál es el plan de racionamiento eléctrico y de agua? ¿Cuántas veces más vamos a escuchar planes vacíos? ¿Hasta cuándo seguirán pidiéndoles sacrificios a los venezolanos mientras nadie asume responsabilidades?", cuestionó el dos veces candidato presidencial (2012-2013) en X.

Capriles señaló que la crisis eléctrica tiene años en el país suramericano, por lo que hay millones de venezolanos que padecen apagones "que cada día se agravan más".

"Familias que pasan horas sin luz, comercios que pierden su sustento, hospitales en riesgo, estudiantes afectados y productores que ven cómo se hace cada vez más difícil sacar adelante el país", añadió.

El opositor indicó que los ciudadanos tienen derecho a tener información sobre este asunto para poder organizarse en su día a día.

"¿Cómo se va a recuperar económicamente el país sin luz y sin agua? Los venezolanos tenemos que exigir planes y respuestas. No quedarnos con la opacidad del interinato", subrayó.

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El domingo, Rodríguez pidió al país ahorrar luz y agua ante el fenómeno climático del "Superniño" y anunció un plan para sumar 4.800 megavatios (MW) al sistema eléctrico en lo que queda de año.

En una reunión con autoridades, transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria dijo que ha pedido "planes específicos" para afrontar el incremento de las temperaturas y la reducción de las fuentes hídricas.

Este lunes, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó que un equipo de expertos técnicos del Departamento de Energía estadounidense realizó un diagnóstico de la principal hidroeléctrica del país caribeño para definir una ruta de modernización del sistema eléctrico.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras y a planes de "saboteo", mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.