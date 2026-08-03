EEUU evalúa la principal hidroeléctrica de Venezuela para definir la ruta de modernización

En un mensaje publicado en X, la Embajada estadounidense indicó que este trabajo apoya la recuperación económica de Venezuela, en el marco del plan de tres fases presentado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

La evaluación se hizo con el apoyo del Departamento de Estado y en coordinación con el Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela y la estatal Corporación Eléctrica (Corpoelec).

La Embajada compartió fotografías de la inspección que realizaron los estadounidenses, sin precisar mayores detalles sobre el diagnóstico técnico.

En la víspera, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al país ahorrar luz y agua ante el fenómeno climático del "Súperniño" y anunció un plan para sumar 4.800 megavatios (MW) al sistema eléctrico en lo que queda de año.

En una reunión con autoridades, transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria dijo que ha pedido "planes específicos" para afrontar el incremento de las temperaturas y la reducción de las fuentes hídricas, entre ellos incorporar 4.800 MW a la generación termoeléctrica.

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Estos megavatios se van a sumar a los que se incorporarán gracias a los contratos firmados con empresas como la norteamericana General Electric (GE) Vernova y la estadounidense-argentina IMPSA, según Rodríguez.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro de electricidad, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento del sistema eléctrico.

Rodríguez también señaló el domingo que el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio afectó al sistema en mención, con daños en torres, líneas de transmisión y en la planta termoeléctrica Termocarabobo, en el norte del país, que generaba 600 MV.

En ese sentido, la jefa de Estado encargada indicó que han logrado restituir 300 MW de los 600 referidos y que en las próximas semanas avanzarán hacia una "recuperación plena".