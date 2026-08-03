Egipto detiene a un acusado de hacerse pasar por un juez para estafar a ciudadanos

La Fiscalía General egipcia dijo en un comunicado que otra persona también fue detenida y que ambos acusados fueron remitidos a juicio penal urgente "por delitos de suplantación de identidad de un juez y estafa a ciudadanos", después de que las autoridades investigaran una denuncia de un ciudadano difundida ampliamente en redes sociales.

Según las investigaciones, el primer acusado "se hacía pasar por juez en un órgano judicial" que el Ministerio Público no identificó, por lo que fue detenido y se le incautaron un arma de fuego, munición, documentos de identidad con un título falso y dos teléfonos móviles.

De acuerdo con el relato oficial, el acusado confesó "haber cometido varios fraudes" contra ciudadanos, a los que pedía dinero para agilizar una asignación de viviendas de un programa gubernamental, y también "admitió haber grabado y publicado fotos y vídeos dentro de un juzgado".

En esas imágenes, difundidas en redes sociales, aparece el detenido luciendo una banda judicial dentro de un tribunal "para dar credibilidad a sus afirmaciones", según la nota, que apuntó que el segundo acusado estaba implicado en estos delitos "junto con algunos empleados judiciales".

"Los empleados judiciales confirmaron su aparición en los vídeos, pero negaron conocer la verdadera identidad del sospechoso, alegando que este los había engañado haciéndoles creer que trabajaba para un órgano judicial", añadió la nota.

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Después de que este caso haya provocado una oleada de indignación en Egipto, la Fiscalía instó a la ciudadanía "a no dejarse engañar por afirmaciones de abuso de cargos públicos para obtener beneficios personales a cambio de dinero" y pidió denunciar inmediatamente tales prácticas.