El brent se hunde más del 7 %, hasta los 83 dólares, ante el renovado optimismo sobre Irán

A las 7:00 horas (5:00 GMT) de este lunes, el brent, el crudo de referencia de Europa, desciende el 7,46 %, hasta los 83,4 dólares el barril, en el mercado de futuros de Londres. El pasado viernes, subió el 1,22 %, hasta 90,12 dólares.

Este lunes, los futuros del crudo, que han cambiado de referencia a octubre, bajan con fuerza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un "ataque masivo" inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Trump hizo las declaraciones a bordo del avión presidencial en su viaje a El Cairo, y recalcó que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron "cancelar" su ataque debido a que creen que se puede alcanzar un acuerdo con Irán.

"Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz", aseguró Trump.

El presidente estadounidense aseguró que Irán también le pidió parar el ataque, que calificó como "el más grande desde la Segunda Guerra Mundial".

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Trump añadió que, tras hablar con Arabia Saudí, el país considera que el acuerdo "es inminente en relación con el estrecho de Ormuz y, en última instancia, con la desnuclearización de Irán".

Asimismo, el brent cae después de que domingo, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, haya decidido mantener por sexto mes consecutivo su estrategia de elevar la oferta de petróleo, poniendo desde septiembre 188.000 barriles más en el mercado, un aumento limitado por la actual dificultad de mover el crudo debido a la guerra en Oriente Medio.