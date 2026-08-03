El consumo en Argentina cayó el 1 % interanual en junio

El Indicador de Consumo elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) muestra que el retroceso fue del 1,6 % en relación a mayo pasado.

En los primeros seis meses del año, el consumo acumuló una bajada del 0,9 %.

Si bien en junio pasado la inflación mensual desaceleró al 1,9 %, en términos interanuales aceleró al 33,5 %.

"La continuación del sendero desinflacionario puede ser la clave para volver a empujar el crecimiento del ingreso de los hogares (y por ende su capacidad de consumo) en los próximos meses", apuntó la CAC en su informe.