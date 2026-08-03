El Ejército de Sudán promete "eliminar" a los paramilitares antes de finales de año

"Prometemos a nuestro pueblo que nuestras fuerzas están listas para recuperar el control de todas las zonas y eliminar a la milicia Fuerzas de Apoyo Rápido y a los mercenarios extranjeros que luchan junto a ella en todos los lugares que ocupan antes de que finalice el año", dijo Al Atta en un vídeo difundido por los canales militares.

Al Atta, uno de los integrantes del núcleo duro del Ejército sudanés, hizo estas declaraciones durante un entrenamiento de las fuerzas del Consejo del Despertar Revolucionario de Omdurmán, un grupo armado de una tribu árabe de Darfur, en el oeste de Sudán, y alineado con las Fuerzas Armadas Sudanesas para luchar contra las FAR.

Según el general, el Ejército sudanés se está preparando para la lanzar la operación "Estrategia de Liberación de Jartum", que a su vez forma parte de un plan más amplio para "poner fin a la rebelión y recuperar todo el territorio" bajo control efectivo de las FAR, que actualmente dominan principalmente el oeste de Sudán.

Asimismo, afirmó la disposición de las tropas regulares y de todos los grupos armados aliados para lanzar operaciones "amplias y coordinadas" en varios frentes, al tiempo que aseguró que próximamente habrá "cambios decisivos" sobre el terreno.

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 tras la negativa de las FAR de integrarse en el seno del Ejército sudanés, lo que desató una rebelión y un conflicto posterior que ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, el desplazamiento de 14 millones y la peor crisis humanitaria del planeta.

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Actualmente el país está dividido militarmente en dos: las FAR mantienen el control del oeste, principalmente Darfur, y las tropas regulares el norte y el este, aunque el Ejército ha logrado recientemente importantes avances en los frentes del sur y el centro, específicamente en la vasta y disputada región de Kordofán.