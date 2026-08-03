El Gobierno de Venezuela entrega más de 80 nuevas viviendas a afectados del terremoto

Del total de las 87 viviendas, 58 son apartamentos de cuatro habitaciones y 29 son de dos, detalló el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) en una transmisión desde Ciudad Tiuna, en Caracas.

"De aquí a finales de año, estaremos entregando por lo menos 4.000 viviendas para 4.000 familias. Eso sin contar lo que vamos a hacer y construir nuevo", reiteró la líder chavista en compañía de su hermano, el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez y otras autoridades.

Además, aseguró que su Gobierno prepara terrenos para empezar a construir nuevas casas y aseguró que autoridades locales y nacionales trabajan coordinados para que "todos puedan tener su vivienda".

Por otra parte, estimó que alrededor de 400.000 viviendas serán alquiladas, luego de que el Parlamento aprobara el viernes una nueva ley de arrendamiento para estimular el mercado inmobiliario.

La semana pasada, Delcy Rodríguez informó que la banca pública y privada otorgará créditos para la compra de viviendas.

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Las que cuesten hasta 70.000 dólares serán subsidiadas por el Gobierno en un 80 % y el 20 % restante lo pagará el afectado a través de un crédito durante 25 años, precisó la presidenta encargada.

Para las viviendas con un valor superior a 70.000 y hasta 100.000 dólares, el Gobierno subsidiará el 50 % y el porcentaje restante lo pagará el afectado mediante un crédito durante 25 años.

El pasado jueves, Jorge Rodríguez informó que se inició la construcción de 1.875 viviendas para los afectados por el doble terremoto, que ha dejado 17.907 personas sin hogar, según el último balance oficial.

Hace semanas, dijo durante una rueda de prensa que, según cálculos iniciales, se requerirán 25.000 viviendas para los afectados del doble terremoto.

El pasado 20 de julio, 240 familias afectadas recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno.

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ha dejado 856 edificios afectados y 190 colapsados, y al menos 23.811 personas viviendo en campamentos transitorios, según el último balance oficial del pasado 24 de julio.

El Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos.