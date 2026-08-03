El petróleo de Texas cae un 5,1 % tras un nuevo ultimátum de Trump a Irán

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., para entrega en septiembre, restaron 3,25 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Trump dijo ayer que Washington y Teherán reiniciarían hoy las negociaciones de paz, estancadas en medio de la reciente escalada en la guerra, tras cancelar un ataque planeado contra Irán a petición del país persa y otros de Oriente Medio.

No obstante, fuentes diplomáticas iraníes desmintieron que los países estén manteniendo esas conversaciones y declararon que Teherán solo dialoga con Omán sobre las garantías para el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz.

Trump insistió hoy en el Despacho Oval en que sí se están produciendo negociaciones y advirtió a Irán de que estas son la "última oportunidad" para firmar un "buen" acuerdo que finalice el conflicto.

El mandatario, además, arremetió contra las grandes petroleras de EE.UU., Exxon Mobil y Chevron, por lucrarse con la escasez de oferta de crudo durante los cinco meses que se alarga el conflicto, y amenazó con que "van a devolver parte de eso al público".

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Los analistas señalaban que, pese a la reciente caída en los precios, no hay visos de avance hacia un acuerdo que normalice el tráfico comercial en el estrecho y, por ende, que dé un respiro a los mercados de combustible.

La semana pasada, el precio del petróleo ya cayó un 5,2 %.

"Es el mismo problema que sigue apareciendo. Irán dice que quiere controlar el estrecho, y cobrar algún tipo de peaje mientras la administración de EE.UU. dice que eso no va a pasar", indicó la analista Tracy Shuchart, de NinjaTrader Group, a The Wall Street Journal.