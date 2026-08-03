El volumen de fusiones y adquisiciones en Argentina creció 38 % en el primer semestre

El número de transacciones de este tipo totalizó en la primera mitad del año las 129, lo que representó una bajada del 5 % con respecto a igual período de 2025.

Según Aon, el incremento en el valor de las transacciones evidencia el interés de los inversores por el mercado argentino en sectores como energía, petróleo y gas, tecnología y software vinculados a la industria, y alimentos.

La operación más destacada de la primera mitad del año fue la adquisición por parte de la petrolera Mercuria de los activos de Raízen en Argentina, por 1.420 millones de dólares.

"A medida que avanza el año, observamos que Argentina obtiene una mayor atención y expectativa por parte de los inversores", indicó Carlos Dorado, líder de Fusiones y Adquisiciones para Sudamérica de habla hispana de Aon.

Dorado apuntó que Argentina "está captando un mayor interés para operaciones estratégicas en sectores como energía, minería, infraestructura, tecnología y alimentos, impulsado tanto por el potencial de crecimiento como por las oportunidades de consolidación que ofrecen estas industrias".