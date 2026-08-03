Encausan a un hombre tras lanzarse al río desde el puente de Brooklyn y sobrevivir

El hombre, Galymzhan Abaildayev, de 44 años, que se encuentra ingresado estable en un hospital, ha sido acusado de imprudencia temeraria, obscenidad pública, allanamiento criminal, conducta desordenada y realización de grafitis, según el medio local ABC 7.
Abaidayev escaló una torre del puente situada a más de 80 metros de altura en torno a las 14.30 horas del domingo, tras lo que se desnudó y saltó antes de que los servicios de emergencia pudieran convencerle de ponerse a salvo, de acuerdo con vídeos publicados en redes sociales por testigos y con el relato policial.
El hombre saltó al East River usando unas telas a modo de paracaídas, aparentemente la bandera de Kazajistán y una sábana con algún tipo de letrero, indicaron fuentes de la Policía al New York Post.
En algunos vídeos se le ve escalando las poleas del puente centenario portando una mochila cuadrada a sus espaldas, similar a la que usan los repartidores a domicilio.
Las autoridades tuvieron que cerrar temporalmente el paseo peatonal del puente, que está siempre lleno de turistas, por seguridad, señalan los medios.
No obstante, la unidad de vigilancia de puertos de la Policía acudió rápidamente a rescatarlo del agua y fue trasladado al hospital de Bellevue, donde permanece estable, agregan.