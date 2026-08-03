España garantizará mañana a los países de la UE su compromiso con el control fronterizo

A raíz de la última crisis migratoria en Ceuta, ciudad española del norte de África y fronteriza con Marruecos, provocada por una entrada masiva de personas procedentes de territorio marroquí que el Gobierno español cifra en 50.000 y el ceutí en 80.000, se convocó esta reunión virtual del Consejo de Ministros de Interior de la UE.

En la reunión, Marlaska defenderá que España aplica una política migratoria "preventiva, no cortoplacista, que ofrece resultados estables y sólidos" gracias a la cooperación con países de origen y tránsito y también con Marruecos.

En este sentido, España sigue considerando a Marruecos "un socio leal con el que mantiene una estrecha colaboración basada en la confianza mutua, y que es clave en el combate de la migración irregular y en muchos otros ámbitos", informaron fuentes del Ministerio del Interior.

El titular de Interior español, según las fuentes, comunicará su confianza en que se "reconducirán" los "incrementos" de llegadas irregulares en las ciudades autónomas españolas del norte de África (Ceuta y Melilla) y que España "hará frente a cualquier crisis a las que están expuestos todos los países de primera entrada de la Unión Europea".

Está previsto también que Grande-Marlaska destaque que las cifras de llegadas irregulares a España, que cayeron más de un 42 % en 2025 respecto al año anterior, han tenido un descenso adicional de casi un 25 % entre el 1 de enero y el 16 de julio, según los últimos datos globales.

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En esta crisis migratoria ocurrida en la frontera entre España y Marruecos en Ceuta desde el pasado jueves, murieron 72 personas según datos del Gobierno español y 88 según el Gobierno ceutí - la gran mayoría ahogados aunque también algunos por aplastamiento-, mientras que el Gobierno marroquí cifra los fallecidos en su territorio en 11.