Espinosa: "Es el momento de una mujer latinoamericana liderando los destinos de la ONU"

"Es el momento de América Latina. Es el momento de una mujer latinoamericana liderando el destino de las Naciones Unidas. Por eso estamos aquí, para elevar nuestra voz y demostrar que somos una gran selección y quienes deciden pueden escoger entre candidatos de primer nivel", señaló.

Espinosa hizo estas afirmaciones en el marco del 'Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas', un encuentro organizado por Uruguay para que los candidatos de Latinoamérica y el Caribe hablarán sobre el futuro liderazgo del organismo y el papel de la región en la agenda global.

En ese sentido, insistió en que la región ha sido un "laboratorio del derecho internacional" que ha decidido que sus controversias tienen que ser resueltas por la vía diplomática y el diálogo.

Agregó que América Latina "es una zona de paz" libre de armas nucleares, en el momento de un "gran debilitamiento" de la arquitectura de no proliferación de estas.

"América Latina ha decidido que el desarrollo sostenible y la transición ecológica forman parte central de su forma de mirar el desarrollo porque tiene talento y una población joven que puede aportar en la construcción de sociedades más pacificas e igualitarias", expresó.

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En tanto, remarcó que Latinoamérica ha demostrado que puede hacer la diferencia en momentos en el que el mundo tiene la mayor cantidad de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial.

Es por esto que la excanciller propuso que la ONU debe adaptarse a las nuevas dinámicas de conflicto con respuestas de apoyo y acompañamiento a los países que sufren los impactos de las guerras.

Asimismo, destacó que prevenir conflictos es clave para el desarrollo de temas como la proliferación de armas, los grupos armados irregulares y la inteligencia artificial.

El evento contó con la presencia de la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, mientras que la representante guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett se sumó de manera vitual.

El mensaje del diplomático argentino Rafael Mariano Grossi fue transmitido en video y el de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet fue leído.

El encuentro se llevó a cabo en una etapa decisiva del proceso de selección para suceder al actual secretario general, António Guterres, cuyo mandato concluye el 1 de enero de 2027.