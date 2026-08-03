Etiopía busca plantar 800 millones de árboles en un solo día frente al cambio climático

Desde primera hora del día, EFE pudo comprobar cómo cientos de personas participaban en la iniciativa en Adís Abeba.

Más allá de la capital, con la mayoría de las oficinas de la administración cerradas para resaltar la importancia de la jornada, miles de funcionarios públicos fueron enviados por todo el país para ayudar a sembrar plántulas.

La ministra etíope de Comunicación, Enatalem Melese, aseguró a los periodistas que a las 14.00 hora local (11:00 GMT) ya se habían sembrado 650 millones de plántulas con la participación de más de 21 millones de etíopes, unas cifras que EFE no pudo verificar de manera independiente.

"Llegué a las 06:00 de la mañana. Como ciudadano, me alegra mucho contribuir a la creación de zonas más verdes en mi país", declaró a EFE Dinku Gulbet, residente del barrio de Sammit Figa, en Adís Abeba.

Según Dinku, quien por tercera vez acude a esta iniciativa, la plantación de árboles lograda en todo el país tiene "un significado importante en la lucha contra el cambio climático".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Welela Dagnachew, otro vecino de 52 años, asistió con sus cinco hijos en lo que describió como una oportunidad para "reunirse" con las personas del barrio.

"He venido con mis padres. Esta es la segunda vez que planto árboles. Estoy feliz, me encanta el entorno verde", dijo a EFE, por su lado, Yoseph Gedamu, un estudiante de 11 años.

La campaña de plantación de árboles ha contado con un amplio apoyo de la población, aunque no está exenta de desafíos, tal y como contó a EFE el coordinador de programas del Departamento de Desarrollo Forestal de Etiopía, Yitebtu Moges.

Aunque consideró que esta iniciativa es "fundamental" para transformar el historial negativo del país de deforestación a gran escala, también dijo que se necesita contar con el apoyo y la orientación científica de expertos en varias disciplinas.

"Cuando se lleva a cabo una campaña de plantación tan masiva, se debe prestar la debida atención a la silvicultura: la ciencia y la práctica del cultivo de árboles", afirmó Yitebtu.

"Un programa de este tipo puede tener objetivos y metas menos definidos, especialmente en lo que respecta a la adecuación de las especies al sitio, el espaciamiento, la mezcla adecuada de especies y la inclusión de especies autóctonas, así como las medidas de cuidado posterior a la plantación de las plántulas", añadió

La jornada fue inaugurada por el primer ministro e impulsor de la iniciativa, Abiy Ahmed, desde la Universidad de Inteligencia Artificial (IA) Medemer.

"Lo que estamos haciendo hoy es para el beneficio de nuestros hijos. Estamos sembrando esperanza, sembrando nuestro futuro y construyendo una Etiopía más verde. Lograr esta visión requiere el esfuerzo colectivo de todos los etíopes", declaró Abiy durante una entrevista con la prensa local.

La iniciativa Legado Verde busca plantar la cifra récord de 8.000 millones de árboles tan solo este año mientras, según los datos del Gobierno, se habrían logrado plantar más de 48.000 millones de árboles desde el inicio del proyecto hasta ahora.

Así, si se cumple el objetivo marcado para 2026, las autoridades aseguran que se superarían los 56.000 millones.

Este esperanzador proyecto contrasta con el conflicto que sacude diferentes partes del país y el temor al estallido de una nueva guerra en Tigré, tras la devastadora contienda que golpeó a esta región norteña entre 2020 y 2022 y que causó unos 600.000 muertos y millones de desplazados, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.

Tanto el Gobierno federal como el rebelde Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) se acusan desde hace meses de realizar acciones que podrían desatar la violencia entre las dos partes, enfrentadas en aquella guerra.