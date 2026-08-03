Exportaciones uruguayas aumentan un 4 % en julio y alcanzan los 1.119 millones de dólares

Así lo indica el informe de Comercio Exterior publicado este lunes por la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país Uruguay XXI, que añade que las ventas al exterior en lo que va del año fueron por 7.819 millones de dólares.

China se ubicó como el primer destino de exportación con ventas a ese país por 235 millones de dólares, lo que representó un aumento interanual del 19 %.

"Las ventas hacia este mercado se mantuvieron fuertemente concentradas en carne bovina, soja y celulosa, que explicaron en conjunto el 83 % del total exportado al país asiático. La carne bovina lideró las colocaciones, con 87 millones de dólares y una participación de 37 %", detalla el documento.

Más abajo aparecen la soja (56 millones de dólares y un 24 % del total) y la celulosa (51 millones de dólares y 22 % del total).

Brasil fue el segundo destino de exportación, con ventas por 190 millones de dólares, lo que implicó una subida interanual de un 16 %.

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Según detalla el informe, los tres principales productos exportados representaron casi el 50 % de las ventas hacia ese mercado.

Los vehículos lideraron las colocaciones, con 37 millones de dólares y una participación de 19 %, seguidos por los productos lácteos, con 31 millones de dólares y una participación de 16 %. Luego aparecen los plásticos y sus manufacturas, con 22 millones de dólares y un aumento de 36%.

El tercer destino de exportación fue la Unión Europea, que adquirió bienes uruguayos por 174 millones de dólares, cifra que marcó un incremento interanual del 14 %.

El principal producto vendido del bloque fue la celulosa, con colocaciones por 61 millones de dólares y una participación del 35 %.

Le siguieron la carne bovina, con 47 millones de dólares y una participación de 27 %, y el arroz, con ventas por 17 millones de dólares y una participación del 10 %.