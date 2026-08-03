Expresidente de Honduras se declara en "indefensión" al comparecer ante juez por lavado

Hernández, de 57 años, llegó al Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa, tras ser suspendidas provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional que pesaban en su contra, luego de que un juez aceptara su presentación voluntaria.

Antes de ingresar a la sede judicial, el exmandatario aseguró a periodistas que enfrenta una "persecución política" y sostuvo que está en "indefensión" debido a que el recurso de reposición presentado el viernes por su defensa para que el proceso permanezca en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no ha sido resuelto.

"A esta hora estoy en indefensión todavía (...) nosotros pedimos una reposición el viernes y no la han resuelto, estoy en el limbo", declaró Hernández, quien pidió a los periodistas investigar por qué, según él, solo en su caso se emitió una orden de captura mientras los demás imputados pudieron presentarse en libertad.

La audiencia quedó a cargo de un juez de Criminalidad Organizada después de que el magistrado inicialmente designado por la CSJ se declarara el pasado jueves sin competencia para conocer el expediente, al considerar que la investigación no involucra a un alto funcionario en funciones que justifique mantener el proceso en ese tribunal.

Según la legislación hondureña, el Supremo es el órgano competente para juzgar a altos funcionarios y a los diputados, cargo este último que Hernández ostentaba durante los hechos investigados en el caso conocido como Pandora II, en el que el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) obtuvo un sobreseimiento definitivo.

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El proceso está relacionado con el presunto desvío de unos 10,8 millones de dólares a dos fundaciones entre 2010 y 2013, período en el que Hernández presidía el Parlamento, fondos que, según la acusación, habrían sido destinados a financiar su campaña electoral de 2013.

En las afueras de la Corte Suprema de Justicia, donde se ubica la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia, elegida para la audiencia debido a las limitaciones de espacio en el Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, decenas de seguidores del exgobernante se concentraron para expresarle su respaldo con banderas y consignas a su favor.

El expresidente hondureño llegó a la sede tribunalicia acompañado por su familia y bajo un fuerte dispositivo de seguridad

Hernández retornó el 26 de julio a Honduras, país del que fue extraditado en 2022 a Estados Unidos, donde un tribunal lo condenó en 2024 a 45 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico, una sentencia que posteriormente fue anulada por el indulto total concedido por el presidente estadounidense, Donald Trump, el 1 de diciembre de 2025.