Fiscalía de Nueva York pide amonestar a defensa de Mangione por "difundir desinformación"

En una carta remitida hoy al juez Gregory Carro, la Fiscalía respondió a las acusaciones lanzadas el pasado viernes por la defensa de Mangione, que alegó que la corte y la fiscalía estaban seleccionando "a dedo" a los reporteros autorizados a asistir al tribunal.

El pasado 16 de julio, la Oficina de Administración de los Tribunales del estado de Nueva York (OCA, en inglés) decidió limitar el número de periodistas que pueden entrar a la corte para seguir este mediático juicio que empezará en septiembre con la selección del jurado.

El documento subraya que la Fiscalía "no tuvo ningún papel" en el desarrollo del plan de acceso a los medios elaborado por la Oficina de Administración de los Tribunales del estado de Nueva York (OCA, en inglés) ni en la selección de los periodistas.

"Solicitamos respetuosamente que el Tribunal amoneste a la abogada defensora para que cumpla con sus obligaciones éticas de no hacer declaraciones falsas a sabiendas", destaca la Fiscalía en la misiva.

La OCA estableció que no se habilitará ninguna sala alternativa durante la totalidad del proceso y que solo seis periodistas podrán cubrir la selección del jurado.

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Además, indicó que solo 68 reporteros podrán cubrir desde el tribunal el resto de las audiencias en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York.

Este tribunal siempre habilita salas adicionales para seguir los juicios que despiertan gran interés, tal y como pasó con el proceso contra el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2024, cuando era el candidato republicano.

El pasado viernes, 31 de julio, los abogados de Mangione se opusieron por escrito a la exclusión parcial de público y prensa, argumentando que "en virtud de la Sexta Enmienda, los acusados en procesos penales tienen el derecho a un juicio plenamente público, abierto e imparcial, lo que significa que todo miembro del público y la prensa que desee presenciar el caso debería poder hacerlo".

Mangione, de 28 años y que enfrenta otro juicio federal en Nueva York, se declaró inocente de todos los cargos por el asesinato del directivo Brian Thompson y se encuentra actualmente detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Durante las audiencias previas, el joven acusado ha recibido el apoyo de muchos de sus seguidores, sobre todo de mujeres.

Además, Mangione ha recibido donaciones de más 1.554.200 dólares por GiveSendGo, un sitio web estadounidense de financiación colectiva.