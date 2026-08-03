Hasta 40 inmigrantes al día han sido detenidos en los aeropuertos de EE.UU., según NBC

La Administración Trump ha intensificado sus operativos antiinmigrantes en los aeropuertos del país, donde agentes vestidos de civil están arrestando a personas con visados vencidos tanto en mostradores de facturación como en puertas de embarque.

Los operativos se habrían concentrado en las últimas semanas en al menos 15 aeropuertos, donde han arrestado a personas de más de doce países, entre ellas cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores del sector tecnológico, como resultado de un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de acuerdo a un reciente informe de The New York Times.

Ante la situación, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) ha emitido una alerta de viaje instando a los inmigrantes con solicitudes pendientes de residencia permanente (tarjeta verde) o de asilo a consultar con abogados antes de planificar viajes dentro del país.

“En las últimas semanas, CHIRLA ha recibido informes de miembros de la comunidad que indican un aumento en las detenciones relacionadas con la inmigración en aeropuertos de EE.UU. durante vuelos nacionales”, dijo en un comunicado Yunuen Trujillo, directora de servicios legales de CHIRLA.

La organización ha confirmado detenciones en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, en California.

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También se han reportado incidentes similares en Nevada, Colorado, Massachusetts, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia.

Entre los últimos arrestos destaca el de la venezolana Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, excapitana de un equipo de fútbol universitario de Miami, quien tiene una solicitud de asilo vigente, tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, que la protegía.

La joven, de 28 años, fue detenida en el aeropuerto de Fort Lauderdale (Florida) cuando pasó el filtro de seguridad del aeropuerto para ir a ver la final del Mundial de Fútbol con sus amigos en Carolina del Norte, según ha relatado su familia. EFE