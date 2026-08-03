Irán ejecuta a dos hombres condenados por espiar para Israel durante la guerra

La agencia Mizan, dependiente del Poder Judicial iraní, informó de que Omid Behzad y Pouria Safvat fueron ahorcados tras ser condenados por espionaje y cooperación con Israel, después de que las sentencias fueran confirmadas por el Tribunal Supremo y se completaran todos los procedimientos legales.

Según Mizan, ambos formaban parte de una red utilizada por el Mosad para recopilar información desde el interior del país antes y durante las ofensivas militares de Estados Unidos e Israel, tanto la desatada el pasado 28 de febrero como la de junio de 2025.

La investigación sostiene que Behzad y Safvat enviaban repetidamente coordenadas, fotografías y vídeos de instalaciones militares, policiales y de seguridad a un canal de Telegram vinculado al Mosad o al canal Iran International, con sede en Londres y que Teherán considera afín a Israel.

Según la Justicia iraní, varios de los lugares sobre los que envió información fueron posteriormente bombardeados.

El Poder Judicial aseguró que los mensajes recuperados de los teléfonos de ambos, junto con sus confesiones y otras pruebas técnicas, demostraban que actuaron de forma deliberada en favor del servicio de inteligencia israelí.

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Las autoridades iraníes han intensificado la persecución de presuntos colaboradores de Israel desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, con miles de detenciones y decenas de ejecuciones.

Irán es uno de los países que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo y en 2025 ahorcó a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada en décadas, según Amnistía Internacional.