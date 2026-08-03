Israel recibe credenciales de seis nuevos embajadores, entre ellos los de Chile y Honduras

Durante la ceremonia, celebrada en la residencia presidencial en Jerusalén, Herzog también recibió las credenciales de los nuevos embajadores de Alemania, Alexander Graf Lambsdorff; Nigeria, Nkechi Linda Ufochukwu; Georgia, Beka Dvali, y Sri Lanka, Saman Kumar Chandrasiri.

Herzog recordó que el presidente chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, le anunció en un encuentro en mayo su intención de restituir próximamente al embajador en Israel, un anuncio que calificó de "hito" en las relaciones bilaterales.

Sobre Honduras, el mandatario israelí mencionó una conversación reciente con el presidente hondureño, el hijo de emigrantes palestinos Nasry Asfura, en la que este también le trasladó su decisión de reactivar la representación diplomática en Israel.

Varios países latinoamericanos, entre ellos Chile, retiraron o rebajaron su representación diplomática en Israel tras el inicio de la ofensiva militar israelí en Gaza, lanzada en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Aprovechando el acto, el mandatario israelí valoró los últimos pasos dados por el Consejo de Paz para Gaza, el organismo internacional impulsado por Estados Unidos para supervisar la reconstrucción y gobernanza del enclave palestino tras la guerra, explica un comunicado emitido por la presidencia israelí.

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"Es un paso muy positivo, con la clara salvedad y el compromiso de que Hamás debe ser desarmado por completo", afirmó Herzog.

El jefe de Estado señaló que el plan de 20 puntos impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU sienta "la base" para avanzar hacia una nueva fase con la instauración de "un gobierno de tecnócratas" en Gaza.

Herzog atribuyó, además, un papel clave en este proceso al director ejecutivo del Consejo de Paz, Nikolay Mladenov, y expresó su esperanza de reanudar el diálogo con los palestinos "en todos los frentes".