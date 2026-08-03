Italia y Argelia tratan en Roma los flujos migratorios y la colaboración en repatriaciones

"La reunión se centró en el análisis de los flujos migratorios y el objetivo común de combatir la trata de personas bloqueando las salidas ilegales", informó el Ministerio de Interior italiano en un comunicado.

Piantedosi y Sayoud trataron con "especial atención" la colaboración en materia de repatriaciones y el fortalecimiento de las sinergias entre las fuerzas policiales de ambos países con el objetivo de desmantelar el crimen organizado internacional.

Según el ministro italiano, "Argelia es un socio estratégico con el que mantenemos una relación privilegiada, como lo demuestran los frecuentes contactos" entre la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune.

"Nuestro objetivo común sigue siendo abordar conjuntamente las dinámicas migratorias irregulares que a menudo traspasan las fronteras de los distintos Estados", concluye el comunicado italiano.

Esta reunión se produce en la víspera de la reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) para analizar la crisis migratoria de Ceuta, ciudad española en el norte de África donde el pasado jueves y viernes entraron de manera irregular decenas de miles de personas procedentes de Marruecos.

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Este episodio ha generado un intenso debate entre los países de la UE sobre el control de las fronteras y también ha abierto una crisis bilateral entre Italia y España, ya que el Gobierno de Giorgia Meloni decretó el viernes pasado la suspensión temporal del Acuerdo Schengen con España para aplicar controles aleatorios en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de este país.