La Liga Árabe acusa a Israel de "sabotear" el alto el fuego con ataques en Gaza

El líder del organismo panárabe condenó en un comunicado "los brutales ataques israelíes contra la Franja de Gaza, dirigidos contra tiendas de campaña para desplazados y viviendas, que causaron decenas de muertos y heridos", así como "una campaña militar a gran escala en Cisjordania que incluye demoliciones y detenciones".

Todos estos actos perpetrados por Israel en los últimos días "reflejan un claro intento israelí de sabotear la hoja de ruta" de la segunda fase del acuerdo de tregua en Gaza, que incluye el cese de las operaciones militares de Israel y la retirada de sus tropas del devastado enclave palestino, según Fahmy.

El egipcio subrayó asimismo la necesidad de que Israel "rinda cuentas plenamente" por "sus flagrantes intentos de frustrar los esfuerzos de mediación", que están siendo liderados por Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos, y tienen el fin de poner fin a la guerra en Gaza iniciada el 7 de octubre de 2023.

"No se debe permitir que Israel logre sus objetivos de prolongar y expandir la ocupación en Gaza", advirtió Fahmy.

El movimiento palestino Hamás también alertó la víspera de que Israel está provocando una "escalada deliberada" en Gaza para paralizar el acuerdo alcanzado el jueves con Estados Unidos y el avance hacia la segunda fase de la tregua.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el pasado jueves un pacto para el "desarme total" de Hamás según el cual Israel se compromete a lo acordado en el Protocolo de Sharm el Sheij, particularmente al "cese de las operaciones militares", según la hoja de ruta publicada en la red social X por la Junta de Paz.

Esta hoja de ruta también contempla la eliminación progresiva de las capacidades militares de Hamás y otras facciones de Gaza, así como el desmantelamiento de túneles y arsenales y un sistema de supervisión internacional durante el proceso.

Para que esto ocurra, la primera condición que estipula el documento es que "Israel deberá cumplir íntegramente, sin demora, todos los compromisos pendientes en virtud del Protocolo de Sharm el Sheij, en particular el cese de las operaciones militares", un prerrequisito que también aplica a todas las facciones palestinas.