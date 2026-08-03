La popular actriz cubana Paula Alí muere en La Habana a los 90 años

Alí (1936), quien había recibido el pasado 22 de julio el Premio Nacional de Televisión 2026, fue “una de las figuras más emblemáticas y queridas del espectáculo cubano con una trayectoria de más de seis décadas”, señaló el comunicado de la UNEAC.

La nota lamentó el fallecimiento de la actriz y consideró que con su muerte deja un “vacío inmenso en la cultura de la mayor de las Antillas”.

“Su rostro se volvió familiar para varias generaciones de cubanos a través de sus participaciones en telenovelas, programas humorísticos, largometrajes y montajes teatrales”, resaltó el comunicado de la UNEAC, y señaló que “la noticia ha conmocionado al mundo artístico y al pueblo en general”.

Alí se incorporó al mundo artístico en 1959 como modelo de televisión y en 1965 comenzó su vínculo con el Teatro Martí para luego ingresar en 1970 al grupo Teatro Estudio. Además, formó parte de otros colectivos escénicos como El Público.

La actriz también llevó su arte a escenarios internacionales mediante giras por Portugal, Yugoslavia, España, Ecuador, Venezuela y Colombia.

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Recibió otros reconocimientos nacionales e internacionales como la distinción por la Cultura Nacional, la condición de Artista de Mérito de la Radio y la Televisión (2012) y el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cartagena de Indias (2003), con la película 'Nada'.