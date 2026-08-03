La recaudación tributaria en Argentina subió el 35,1 % interanual en julio

Aún no se conocen los datos oficiales del índice de precios de julio, pero, según cálculos de consultores privados, en el séptimo mes del año la inflación pudo haber registrado un alza interanual del 33,8 %, por lo que la recaudación habría crecido en términos reales.

De los datos oficiales difundidos este lunes se desprende que la recaudación creció el 14,5 % en comparación con junio pasado.

Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto en el que la inflación se aceleró a cerca del 2,1 % mensual en julio, de acuerdo con cálculos privados.

La recaudación tributaria en Argentina aumentó en 2025 el 39,4%, hasta los 183,1 billones de pesos.