La tasa de homicidios de México cae a 21,4 por cada 100.000 habitantes

El índice del año pasado se redujo respecto al 25,6 registrado en 2024, según los datos actualizados del organismo autónomo, y también fue menor al de 24 registrado en 2023, al de 26 en 2022, al de 28 en 2021 y al de 29 de 2018, 2019 y 2020, su nivel más alto en la historia, registrado durante la primera parte de la gestión de López Obrador.

Además, el organismo exhibió una disminución anual del 18 % en la cifra absoluta de asesinatos en 2025, cuando reportó 27.989 frente a los 33.550 de 2024.

La cifra es menor que los 33.550 de 2023, los 33.287 homicidios de 2022, los 35.700 de 2021 y a los 36.773 de 2020, los 36.661 de 2019 y los 36.685 de 2018, los tres años con más homicidios en la historia de México.

Mientras que los datos del Gobierno provienen de las carpetas de investigación de fiscalías, las estadísticas del Inegi, un organismo autónomo, surgen de los registros administrativos de defunciones de los estados, incluyendo 321 oficialías del Registro Civil, 105 servicios médicos forenses y 236 agencias del Ministerio Público.

Por género, hubo 38,4 homicidios por cada 100.000 hombres, una disminución respecto a 2024, cuando la tasa fue de 46.

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Mientras que en el caso de las mujeres, hubo 4,7 asesinatos por cada 100.000, menor a la tasa de 2024, que fue de 5,6.

Los estados con mayores tasas de homicidios por 100.000 personas fueron Colima (89), Morelos (58), Sinaloa (57), Baja California (55), Sonora (54) y Chihuahua (53).

En contraste, las entidades con menores índices fueron Yucatán (2), Coahuila (3), Chiapas (7), Querétaro (7), Durango (6), Tamaulipas (8), Tlaxcala (9), Hidalgo (9) y Ciudad de México (9).

En cifras absolutas, los estados con más asesinatos fueron Guanajuato (3.249), Chihuahua (2.106), Estado de México (2.575), Baja California (2.095), Chihuahua (2.305) y Sinaloa (1.805).

Y aquellos con el menor número de homicidios fueron Yucatán (42), Campeche (97), Durango (108), Coahuila (109) y Tlaxcala (139).

Siete de cada diez homicidios, el 70,8 %, ocurren con agresiones por armas de fuego, seguidos por armas u objetos punzocortantes (9,4 %).

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, mantiene el compromiso de disminuir la violencia en el país a través de la Estrategia Nacional de Seguridad y ha reportado una reducción del 48 % en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026.

Su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), había prometido que terminaría su sexenio en 2024 con una reducción del 20 % en los homicidios que se registran cada año en comparación con 2018.

Sin embargo, hasta el 1 de octubre de 2024, cuando concluyó su mandato, se habían asesinado a un total de 199.619 personas, un promedio de 94 por día, la cifra más alta en la historia reciente del país.