Más localidades evacuadas por el fuego que ha quemado 12.600 hectáreas en Grecia en 5 días

Las autoridades han evacuado Psatha, un núcleo costero a unos 60 kilómetros al oeste de Atenas, y donde ayer murieron dos pilotos en el choque de dos helicóptero antiincendios.

Varias casas han ardido ya en esta aldea y en la cercana de Lumba, según ha explicado a la emisora Skai, el teniente de alcalde del municipio de Mandra, Dimitris Pagonis.

"Los residentes (de Psatha) están denunciando que desde la mañana no han visto ni un avión o helicóptero cisterna", ha denunciado el edil.

El pasado sábado ya hubo que evacuar a los 300 habitantes del pueblo costero de Porto Germeno, a unos 13 kilómetros de Psatha, que fue literalmente atravesado por las llamas, que calcinaron cien casas.

El fuego comenzó el pasado jueves en la región de Beocia y desde entonces ha avanzado 40 kilómetros hacia el sur, entrando en la región de Ática, donde se ubica Atenas.

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Dos personas han sido detenidas por su vinculación con una red privada de transmisión de electricidad que generó chispas que provocaron el incendio.

Uno de estos dos detenidos es un alcalde de una ciudad costera de Grecia central, cuya empresa había tendido los cables que fallaron, informa la emisora Skai.

Desde entonces, el incendio, que tiene varios frentes, ha calcinado más de 12.600 hectáreas y provocado la evacuación de miles de personas.

Unos 500 bomberos, apoyados por efectivos del Ejército, están intentando evitar que las llamas alcancen más zonas pobladas.

El frente que más preocupa es el que amenaza fábricas y explotaciones ganaderas a las afueras del pueblo costero de Megara, de unos 25.000 habitantes, situado a unos 30 kilómetros de Atenas.

Tan solo un par de kilómetros al noreste cientos de efectivos luchan para evitar que el fuego entre en zonas habitadas en las inmediaciones de otra localidad costera, Nea Peramos, de unos 3.500 habitantes.

El Gobierno griego se ha comprometido este lunes a dar a los damnificados una subvención estatal que cubrirá el 100 % del coste de la reparación o reconstrucción de las viviendas afectadas.

Las autoridades han detenido en total a 33 personas acusadas de haber provocado fuegos, treinta de ellas por negligencia e imprudencia, mientras que tres están acusadas de haberlo hecho de forma intencionada.

Desde 2018 seis megaincendios en Ática han calcinado más de 48.000 hectáreas, aproximadamente el 40 % del territorio forestal que rodea Atenas, según el programa de la UE de observación de La Tierra Copernicus.

El pasado miércoles tres bomberos murieron durante las tareas de extinción de dos incendios en la isla de Creta y en el sur del Peloponeso, que entretanto está bajo control.