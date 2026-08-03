Noboa aborda con ministro emiratí la cooperación en inversiones, IA, seguridad y energía

Quito, 3 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el ministro de Estado para la Inteligencia Artificial, la Economía Digital y las Aplicaciones del Trabajo Remoto de Emiratos Árabes Unidos, Omar Sultan Al Olama, acordaron este lunes establecer hojas de ruta para fortalecer la cooperación bilateral en innovación, inversiones en energía, inteligencia artificial, economía, seguridad, telecomunicaciones, minería, tecnología, entre otros.