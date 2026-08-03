Pánico en una playa del sur de Rusia con siete muertos al ser derribado un dron ucraniano

Las alarmas antiaéreas no se activaron, por lo que el ataque cogió desprevenidas a cientos de familias junto al mar en pleno verano, según informó la prensa independiente.

La tragedia tuvo lugar en la playa de Arjipki, en el distrito de Guelendzhik (región de Krasnodar), donde los veraneantes aprovechaban el buen tiempo para tomar el sol y bañarse en las aguas del mar Negro.

Al menos siete personas perdieron la vida en el incidente, según informó el Cuartel General Operativo del Krai de Krasnodar, el órgano oficial de gestión de crisis en esa región, en un comunicado difundido en la aplicación de mensajería Telegram horas después de que el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondrátiev, diera cuenta de un balance inicial de seis víctimas mortales.

Otras 47 personas resultaron además heridas, según datos preliminares, de las que 17 tuvieron que ser ingresadas en hospitales de la zona.

En las imágenes publicadas por los canales de Telegram se puede ver cómo el aparato no tripulado comienza a caer en picado y se estrella contra la playa, provocando una explosión y una onda expansiva en la arena, donde descansaban decenas de personas.

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La explosión fue grabada en sus teléfonos por alarmados bañistas que se encontraban al otro lado de la playa, donde decenas de personas decidieron abandonar con urgencia el agua y buscar refugio en previsión de nuevos ataques.

"Se trató de un ataque contra la infraestructura civil. En el lugar trabajan los servicios de emergencias", sostuvo Kondrátiev.

Anteriormente, el líder de la anexionada península de Crimea, Serguéi Axiónov, ya informó de la muerte de otros cuatro civiles en un ataque nocturno ucraniano.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, denunció en declaraciones a la agencia local de noticias TASS que "en el centro de Europa opera una banda terrorista que ha ocupado el aparato estatal de Ucrania".

"Los patrocinadores del terrorismo son los países de la OTAN. No hace mucho, la OTAN y la Unión Europea declaraban la tolerancia cero al terrorismo. Ahora, ellos mismos son parte de las acciones del terrorismo internacional", señaló.

Según algunos medios, el objetivo del ataque ucraniano era, en realidad, un hotel de descanso para los especialistas e ingenieros de un empresa de la industria militar rusa.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este lunes en una reunión con embajadores en Kiev que su objetivo es hacer que Rusia detenga los combates antes de la llegada del crudo invierno.

El método elegido, los ataques con drones contra la retaguardia rusa, busca que Moscú no tenga otra alternativa que la paz debido al alto coste de la guerra, señaló, según medios locales.

Al respecto, denunció que, a día de hoy, el presidente ruso, Vladímir Putin, tiene la intención de prolongar la conocida como operación militar especial, para lo que se propone decretar una segunda movilización tras las elecciones legislativas de septiembre.