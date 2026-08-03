Paz cambia al ministro de la Presidencia y lo propone como embajador de Bolivia ante OEA

En un acto en la casa de Gobierno en La Paz, el mandatario hizo el anuncio sobre la designación de Lupo, que debe ser aprobada por el Senado, luego de posesionar como nuevo ministro de la Presidencia a Fernando Aramayo, quien hasta ahora fue el canciller de Bolivia.

Paz también tomó juramento como nuevo ministro de Relaciones Exteriores al abogado Héctor Huanca, que hasta este lunes fue el viceministro de Gestión Consular e Institucional.

En su discurso, el presidente agradeció a Lupo por su trabajo, sobre todo durante la protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, y que ahora tendrá "un nuevo destino con la patria y con el Gobierno".

"Esperemos que aquello que hemos enviado para que nos pueda representar en la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la petición que se ha hecho al Senado, sea aprobado y Bolivia tenga un digno representante de nuestra democracia en la Casa de la Democracia, que es la OEA", sostuvo.

Lupo fue el candidato a la Vicepresidencia del empresario Samuel Doria Medina por la alianza Unidad.

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Doria Medina dio su respaldo a Paz tras quedar tercero en la primera vuelta presidencial realizada el 17 de agosto de 2025 y le ratificó ese apoyo luego del inédito balotaje efectuado en octubre pasado, en el que el ahora gobernante venció al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

El domingo, el empresario anunció el retiro de su apoyo al Gobierno, alegando que le "preocupa la corrupción" y la falta de un cambio "integral" en algunas áreas del Estado.

Paz sostuvo este lunes que se dijeron "tantas cosas" sobre la relación de Lupo con el Ejecutivo en las últimas semanas, pero insistió en que son las pruebas con hechos" en las que "se demuestran su compromiso con la patria y con el Gobierno".

Por otra parte, Paz encargó al ministro Aramayo mantener "la firme voluntad de transformación, la capacidad efectiva de un Gobierno que atiende a la gente" y que, entre otras responsabilidades, tendrá la "dura responsabilidad" de poner en marcha el llamado "50-50", para la nueva repartición de recursos fiscales y tareas entre el Gobierno y las regiones.

Además, el mandatario pidió al canciller Huanca continuar con el trabajo realizado hasta el momento para "profundizar la integración con América Latina" y "recuperar plenamente" la presencia de Bolivia en el mundo, guiándose no por "afinidades ideológicas", sino "por los intereses del pueblo boliviano".