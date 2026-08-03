Peña habla con expresidente alemán Christian Wulff sobre lazos bilaterales y cooperación

En su cuenta de X, Peña dio cuenta de la llegada de Wulff, que ha incluido también en su agenda encuentros con empresarios, la comunidad germana en el país y visitas a centros educativos.

"Aprovechamos para dialogar sobre la creciente atención alemana hacia nuestra región y el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales", publicó el mandatario suramericano.

Igualmente, señaló que exploraron "oportunidades de cooperación en el ámbito de medio ambiente", al destacar "el potencial de Paraguay para atraer inversiones a través de créditos de carbono" .

En sus redes sociales, la Embajada de Alemania en Asunción indicó que el pasado viernes, en su primer día en la nación suramericana, Wulff visitó el Colegio Alemán Concordia, la Universidad Paraguayo Alemana y sostuvo un almuerzo con empresarios de la Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Alemana.

De igual forma, se entrevistó con las directivas del Instituto Cultural Paraguayo-Alemán, destacó la legación diplomática.

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En marzo del año pasado, el actual presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitó Paraguay y se reunión con Peña, como parte de una gira por Suramérica que incluyó su paso por Uruguay y Chile.