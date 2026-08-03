Petro alerta de "toneladas de explosivos" en Cali, donde tomará posesión De la Espriella

"Sabemos de la existencia de decenas de toneladas de explosivos en Cali. Los grupos del narcotráfico quieren actuar de manera terrorista para dar la excusa de la conmoción interior", expresó el mandatario en un extenso mensaje publicado en X, sin dar detalles.

La conmoción interior es una figura prevista en la Constitución colombiana que permite al Gobierno dictar decretos para conjurar una perturbación grave del orden público por un máximo de 90 días.

La seguridad de la investidura de De la Espriella está a cargo de más de 11.000 miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para prevenir cualquier incidente violento en Cali, situada en una región muy golpeada por el conflicto armado, principalmente por las disidencias de las antiguas FARC.

Petro, que no reconoce el triunfo electoral de De la Espriella pero le entregará el poder el 7 de agosto, también se refirió a las concentraciones convocadas por la oposición en Cali, Barranquilla y Bogotá con motivo de la investidura.

"El 7 de agosto, dadas las informaciones que disponemos, deben ser de mucha paz las concentraciones del pueblo en Cali, Barranquilla y Bogotá", escribió el mandatario, quien ejercerá una dura oposición a De la Espriella después de dejar el cargo y tomar unas vacaciones.

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A medida que se acerca la posesión presidencial, Petro ha incrementado el tono combativo de sus publicaciones en redes sociales y ha criticado los anuncios del presidente electo, de quien asegura temer que derogue "por decreto las leyes de las reformas sociales por sorpresa".

En otro mensaje publicado este lunes, el mandatario pidió crear "guardias libertadoras", que definió como "formas de milicia popular" que deben actuar "en coordinación con el Ejército Nacional allí donde el Ejército decida cumplir con la orden constitucional de defender al pueblo".

Además, afirmó que estas organizaciones "solo obedecen órdenes de su comunidad en asamblea", que decidirá "si deben armarse o no, de acuerdo a la magnitud de la agresión".

Al acto de posesión, en el que De la Espriella prestará juramento como presidente de la República, que se celebrará el próximo 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y no en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, no asistirá ningún miembro del partido de Petro, el Pacto Histórico.

Están confirmadas en cambio la asistencia del rey Felipe VI de España, de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

Igualmente estarán en Cali los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Guatemala Karin Herrera, así como el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, y los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Israel, Gideon Sa'ar, entre otros.