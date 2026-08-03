Petro dice que sistema electoral colombiano "debe cambiar" para que no haya más violencia

"El régimen electoral de Colombia debe cambiar sustancialmente si no queremos más violencia. Nuestra respuesta debe ser sabia, prudente, pacífica pero con contundencia. Estamos ante un gobierno ilegítimo y hay que acordar formas organizativas de la sociedad hacia el poder popular para que el país se gobierne en el territorio bajo la Constitución", expresó Petro en X.

El mandatario, que terminará su mandato el próximo 7 de agosto, señaló además que el senador Iván Cepeda, quien hace parte de su partido, el Pacto Histórico, "ganó la presidencia" en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio.

"Las elecciones se las robaron los israelíes adinerados dirigidos por un genocida y lo hicieron desde el extranjero modificando la votación en 1.665 puestos electorales ya detectados. Actuaron sobre casi dos millones de votos de la ciudadanía cambiándolos", añadió el mandatario.

El domingo, Petro también acusó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de ser el culpable de la crisis migratoria en la ciudad española de Ceuta, donde el pasado jueves entraron decenas de miles de personas desde Marruecos y han perdido la vida 71 migrantes.

Petro, que tiene una frenética actividad en X a cuatro días de dejar el poder, ha manifestado que la movilización social debe convertirse en el principal mecanismo de oposición al nuevo Gobierno y ha animado a sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas y populares a defender en las calles de forma pacífica las reformas sociales aprobadas por el Congreso durante su mandato.

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De la Espriella fue declarado vencedor de la segunda vuelta presidencial por un margen de 251.854 votos sobre Cepeda, según el escrutinio definitivo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los resultados fueron avalados por las autoridades electorales y por las misiones internacionales de observación, que no reportaron irregularidades sistemáticas que comprometieran el resultado de la elección.